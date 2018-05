Nad on omavahel kohtunud kolmel korral, kusjuures Kanepi on võitnud kaks viimast mängu. Eelmise aasta USA lahtistel jäi kogenud eestlanna neljandas ringis peale 6:4, 6:4 ja jõudis sellega veerandfinaali. Tänavuse aasta hakatuseks peetud võistlusel Brisbane'is võitis Kanepi koguni 6:2, 6:2! Kanepi ainus kaotus (6:2, 1:6, 1:6) tuli kolme aasta eest liivaturniiril Prantsusmaal Saint Malos.

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel Pariisis on võistluspäev alanud ning on paras aeg teha väike eelvaade enne Kaia Kanepi kohtumist venelanna Darja Kassatkinaga.

Kanepi osales liival kolmel võistlusel. Stuttgartis jäi laeks kvalifikatsiooni viimane ring. Roomas jõudis ta põhivõistlusele, kus hakkas teises ringis ägedalt vastu maailma 10. reketile Sloane Stephensile, ent pidi end kolmandas setis kaotanuks tunnistama. Eelmisel nädalal Strasbourgis võitis Kanepi Su-Wei Hsiehi (Taivan) vastu esimese seti, ent kaotas kaks järgmist.

Kõige põnevam on ses vastasseisus aga asjaolu, et tegemist on omal ajal sealsamas Prantsusmaa lahtiste noorteturniiri võitnud mängijatega! Kanepi triumfeeris Pariisis aastal 2001, Kassatkina aga 13 aastat hiljem.