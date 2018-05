Peatreener Tiit Sokk kutsus laagrisse 13 mängijat, nad kõik on sündinud kõige varem 1990. aastal. Taas on koondises Siim-Sander Vene, samuti on kutsutute seas teine Itaalias mänginud mees Rain Veideman.

Ülejäänud koondislased on Martin Dorbek, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar, Rait-Riivo Laane, Martin Paasoja, Kristian Kullamäe, Kaspar Treier, Kregor Hermet, Kristjan Kitsing ja Sander Raieste.



Tiit Soku sõnul on koosseisu näol tegemist nii-öelda loodusliku valikuga. "Vanematel meestel on pikk ja väsitav hooaeg seljataga. Kehad vajavad puhkust ja vigastused väljaravimist."

Eelmise, veebruarikuise tsükli lõpus rääkis treener sel teemal mängijatega. Ta usub, et keegi hätta ei jää: "Jõudsime ühisele arusaamale, et aeg on noorte käes. Meil on ka piisavalt kogemust. Korvi all on uued tugevad kutid, kuid keegi tagaliini meestest peab haarama liidrirolli."