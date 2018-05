Kui Eesti korvpallikoondis annab suvises MM-valikmängude aknas kõigile 27 eluaastast vanematele mängijatele puhkust, siis üks vastastest Kreeka ajab kokku peaaegu kõige tugevama koosseisu. Puudub vaid NBA staar Giannis Antetokounmpo.

Tõsi, pealkiri on veidi eksitav, sest vähemkuulsat vendadest Antetokounmpodest, Thanasist, võib 2. juulil Tallinnas näha juhul, kui ta pääseb tosinamehelisse valikusse.

Nimekirjas on Sacramento Kingsi tsenter Kostas Koufos, kes viimati esindas koondist 2016. aasta suvel OM-valikturniiril. Samuti on rivis Euroliiga tippu kuuluvad tagamängijad Nick Calathes, Kostas Sloukas ja Vangelis Mantzaris ning Hiinas leiba teeninud tsenter Ioannis Bourousis. Kokku on kandidaatide nimekirjas 24 mängijat.