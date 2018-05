Reim: „Ma ei tea, kas ma olen kunagi enne mingit mängu öelnud, et eesmärk ei ole võita. Sama siin. Olgu Balti turniir või mitte, lähme igat mängu mängima eesmärgiga võita. Turniiri puhul on tähtis, et esimene mäng õnnestuks, muidu on seda päris keeruline saavutada. Eks loodan, et meie mängijad on ka niivõrd näljased, nad pole sellist karikat võitnud. Võib-olla poisid, kes on U21 mänginud, on korra karika kätte võtnud, aga A-koondise omad mitte.“

Ettevalmistus Rahvuste liigaks

Sügisel ootab Eestit ees UEFA uus turniir Rahvuste liiga, kus pallitakse Kreeka, Ungari ning Soome vastu.

Reim: „Eks kõik selle aasta mängud on ettevalmistus sügiseseks Rahvuste liigaks. Just selle nurga alt tuleb leida juurde mängijaid, kes kannaksid raskust. Loodame, et keegi kasutab oma võimaluse ära. Võib öelda, et kui paar kuud tagasi käisime mängimas Gruusia ja Armeeniaga, ei kasutatud võimalust.

Sander Puri ja Henrik Ojamaa

Üle mõne aja on taas koondises Sander Puri ja Henrik Ojamaa. Esimene pallis Eesti särgis viimati kaks aastat tagasi juunis, kui Eesti hävis 0:7 Portugalile, Ojamaa sai platsile mullu juunis Belgia vastu.

Reim: „Kui nimekirja vaadata, siis on nad siin selleks, et neid väljakule panna ja selleks, et nad väravaid lööks ja momente tekitaks. Nii mina kui ka Andres (Oper) oleme neid vaatamas käinud. Miks nad võib-olla ei ole varem olnud? Henrik ei olnud siis veel sellises hoos, Sander samamoodi. Kuna Henrik mängib riigi (Horvaatia) esiliigas, siis oli vaja lähemalt vaadata, et mis tase see on.“

Flora ja koondis

Aeg-ajalt jõuab meediasse kuuldusi, et Flora jalgpallureid valitakse meelsamini koondisse. Eelmisel nädalal selgus, et Nõmme Kalju kaks talenti Henrik Pürg ning Vlasi Sinjavski siirduvad Florasse, seepeale tõi Kalju president Kuno Tehva jututeemaks Flora ja koondise. Kas see solvab Reimi?

Reim: „Vaatasin oma lepingu veel üle, seal ei ole ühtegi sellist klauslit sees. Klubijuhid võivad olla rahulikud, ma ei ole isegi ühtegi vihjet saanud, et mingi klubi mängijad oleks eelistatud. Ma arvan, et klubijuhid võiks vaadata, mis nende enda sees toimub, miks sellised asjad juhtuvad? Hea meel, et on erineva tausta ja mõtteviisiga klubisid, see rikastab, aga natuke valus on kuulata, et kuidagi tõmmatakse koondis sinna sisse.

Miks on sattunud nii, et tihtipeale on Flora mängijaid rohkem? Lükake klubide nimekirjad lahti, ma ei saa Liliut, Reginaldi või Ugget (Kalju brasiillane, prantslane ning itaallane) koondisse kutsuda, midagi ei ole lihtsalt teha. Taseme poolest vastaks võimalusele proovida, aga jah, Eesti pass peab olema, et koondisse saada, ma ei saa midagi teha, sellised on rahvusvahelised reeglid.

Seda korratakse aastast-aastasse võib-olla just siis, kui ollakse mingites asjades pettunud. See mulje on võib-olla jäänud sellest ajast, kui Floral ja koondisel oli üks treener. Meie koondiste treeneritega ei ole süüdi, kui ühes klubis mängib Eesti mängijaid ja teises mitte. Ma ei vaata klubi kuuluvust, vaid seda, kuidas mängija väljakul hakkama saab. Ja kui mängijad on võrdsed, siis seda, kas ta võib sammu edasi teha või pigem mitte. See on üks mõõdupuu.“

Zakaria Beglarišvili

Flora grusiinist pallivõlur teatas mullu Õhtulehele, et ta tahab tänavuse aasta jooksul saada Eesti kodakondsuse ning pääseda koondisse. Kas Reim on mehega, kes on tänavu meistriliigas löönud 16 mänguga 15 väravat ja andnud 15 resultatiivset söötu, rääkinud?