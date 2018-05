Konstantin Vassiljevi viimased kaks aastat on olnud erinevad kui öö ja päev, siga ja kägu, õun ja apelsin! Kui mullu võitles ta Bialystoki Jagiellonia rivistuses hooaja viimse sekundini Poola meistritiitli eest, siis tänavu nägi tema koduklubi Gliwice Piast kõvasti vaeva, et riigi kõrgsarja püsima jääda. Lõpuks see ühe punktiga õnnestus.



„Need mõlemad mängud olid väga emotsionaalsed ja finaali moodi,“ võrdles Vassiljev kaht matši. Kui mullu sai ta hooaja otsustavas matšis platsile, siis tänavu mitte. „Suurt erinevust nende mängude vahel tõesti pole. Pigem see kahju, mis võis tulla, oli tänavu kindlasti suurem kui eelmisel aastal. Jalgpall oli (sel aastal) väga emotsionaalne, ei mänginud kuskil tabeli keskel (naerab – toim.), kus mitte midagi mängus ei olnud. Sellise stsenaariumiga hooaega pole mul varem olnud.“

Mehe leping Poola liiga 14. positsioonil lõpetanud klubiga kestab aastani 2020. Kas ta jätkab tiimis ka uuel aastal?

„Praeguse seisuga pean klubis tagasi olema 12. juunil. Oleme kontaktis ja ootame infot, võib-olla saan seoses koondisemängudega puhkust veidi pikendada. Aeg näitab. Pigem keskendun sellele, mis siin toimuma hakkab. See kõik sõltub mõnedest faktoritest. Poola meedia kirjutab sellest, et isegi treeneril pole koht kindel, muudatused võivad tulla iga päev, aga hetkel arvestan sellega, et pärast koondisepausi sõidan tagasi.“