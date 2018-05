„Rõõmus olin kindlasti, aga raskemaks läheb,“ sõnas ta. „Rahaliselt saame nii palju toetust juurde ja nüüd on vaja osta mängijaid, et Premier League’s püsima jääda. Raske kindlasti on, sest üleminekuakna aega ka muudeti (augusti lõpu asemel on Inglismaal tänavu tähtajaks 9. august), läheb kiireks. Nii palju ma tean, et kui tagasi lendan, teen hooaja ettevalmistust Fulhami põhitiimiga. Võib muutuda, aga nii mulle öeldi. Kui põhitiim ütleb, et mind pole enam vaja, siis eks ole näha, aga hetkel arvestatakse minuga kui põhitiimi mängijaga.“

„Olin ainuke, kes märtsis koondisse tuli, nii et treeneritel oli aega kaks nädalat teisi tundma õppida,“ põhjendas Käit. „Mina olin ainuke, keda treenerid ei näinud. Eks see muutis mul olukorra raskemaks. Viimases mängus mängisin põhikoosseisus 85. minutit, treenerid ütlesid, et jäid väga rahule, aga nad olid natuke pettunud, et nad mind varem platsile ei pannud. Meil oli pärast viimast mängu individuaalne koosolek, seal öeldigi, et jäädi rahule ja tundub, et potentsiaali on ja „disappointed that you didn’t play before“ (pettunud, et sa varem ei mänginud – toim.).“

Käit ise jäi Šotimaal käiguga üldiselt rahule, ainult mänguaeg jäi kripeldama.