Läti rahvusmeeskonna peatreener Avo Keel on Euroopa Hõbeliigat alustanud võimsalt, kõik kolm senipeetud kohtumist on võidetud ja Läti juhib A-alagruppi täiseduga.

Viimati alistati 3:0 Kosovo, teises mängus saadi samuti 3:0 jagu Makedooniast ning avamängus oldi 3:1 üle Austriast. Kosovole anti geimides vaid 12, 8 ja 14 punkti, Andis Cimoska oli 13 punktiga Läti resultatiivseim, kirjutab volley.ee.

"Võita on alati hea. Samas on meil mitu elementi, kus saame end parandada. Valmistusime selleks matšiks nagu igaks teiseks ja ei unistanud kergest võidust. Võtan siit kaasa positiivsed emotsioonid, see oli minu jaoks esimene tõeline mäng koondise eest ja see jääb mulle eluks ajaks meelde," kommenteeris Atvars Ozolins, kes varem oli platsile pääsenud episoodiliselt, ent selles kohtumises tõi oma esimesed punktid koondise eest.

Lätil on seega alagrupis koos 9 punkti, Austrial teisena 6 ja Makedoonial 3 punkti.

Järgmisena kohtub Läti 30. mail võõrsil Kosovoga.