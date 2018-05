Pärast veerandtunnist tunnelis sõitu tormab rong jälle valguse kätte. Vanem härra pöördub vastasistuva paarikese poole:

"Vaevalt, et te usute, aga see tunnel on rohkem kui 50 miljonit marka maksma läinud!"

Neiu korrastab kiirete liigutustega oma soengut ja ohkab:

"Ta on ka seda väärt."