Tänavu Kalev/Cramo kümnenda Eesti meistritiitlini tüürinud Donaldas Kairys jätkab meeskonna peatreenerina ka järgneval hooajal.

BC Kalev/Cramo kinnitas juhatuse koosolekul, et järgmisel hooajal jätkab nende peatreenerina Donaldas Kairys, kes liitus klubiga lõppenud korvpallihooaja keskel. Meeskonna kümnenda Eesti Meistritiitlini tüürinud leedukaga sõlmiti aastane leping.

"Olen treenerina siiralt rahul sellega, kuidas me hooaja lõpetasime ja selle üle, kuidas mängijad finaalseerias mängisid. Oleme astunud pika sammu, kuid meie teekond on alles alguses," sõnas Kairys. "Olen õnnelik, et klubi juhtkonnal on minusse usku ja et nad nõustusid minuga järgnevaks hooajaks lepingut pikendama."

Lisaks Eesti Meistritiitlile on Donaldas Kairys kroonitud CSKA abitreenerina Euroliiga võitjaks ning kuulunud 2003. aastal NBA meistriks tulnud San Antonio Spursi taustajõudude hulka. Samuti on ta viiel suurturniiril olnud ametis Leedu koondise abitreenerina.