Õhtulehe Soome ringreisi seitsmes sihtkoht oli Kuortane, kus kohtusime meie põhjanaabrite vabamaadluskoondise peatreeneri Ahto Raskaga. Viljandist pärit mehe puhul kehtib vanasõna, et julge pealehakkamine on pool võitu.

Kõrgkooli lõpetas Ahto 2006. aastal, seejärel tammus teelahkmel. „Tahtsin minna kehalise kasvatuse õpetajaks, aga koolides, kuhu kandideerisin, polnud kohti,“ jutustab ta. „Pidin mingisuguse otsuse tegema. Algul tulin Soome oma venna firmasse ehitusele tööle ja tegutsesin paralleelselt Helsingis klubitreenerina.“

Just toona käivitati Soomes noorte olümpiatreenerite projekti. „Maadluses oli üks koht, mille sain endale,“ nendib Ahto. „Mul polnud märkimisväärset treeneritöö kogemust. Soomlased otsustasid minu kasuks, sest oskasin natuke soome keelt ja olin neile tuttav inimene.“

Helsingis töötas Ahto 2008-2013. „Mul oli tohutu vastutus,“ meenutab ta uues ametis rassimist. „Koormus oli väga suur, juhendasin mitut vanuseklassi. Mulle määrati aastane katseaeg, pidin end kohe tõestama. Tundsin, et soomlased vaatavad esimese aasta põhjal, mis mees ma olen. Õnneks läks hästi, täiskasvanute EMilt tuli kohe pronksmedal.“

Ahto sõnul võtsid soomlased ta sõbralikult omaks. „Olen päris hea suhtleja,“ mõtiskleb ta. „Siin leidub nii negatiivseid kui ka positiivseid inimesi, aga kõigiga peab kuidagi hakkama saama. Tuleb vaadata, et ei kaldu äärmustesse. Suhtlen palju sportlaste vanemate ja teiste treeneritega. Ühele ei meeldi üks, teisele teine asi, kuid mina pean jääma iseendaks ja tegutsema nii, et kõik oleks rahul. Või kui nad rahul ei ole, siis peavad aru saama, miks nii tehakse.“

Pärast katseaja lõppemist pikenes Ahto leping automaatselt kolme aasta võrra. „Londoni olümpia lähenes ja põhitähelepanu läks sellele,“ märgib ta. „Meil jäi olümpiakoht väga napilt saamata. Kuid maadlusliidu juhid nägid, et potentsiaali on ja nad jätkasid minuga töösuhet.“

Ahto hakkas juba 2010. aastal rääkima, et Soome maadluse keskpunkt peaks olema Kuortanel. „Siin oli kõige rohkem maadlejaid,“ selgitab ta. „Loomulikult ei võetud algul vastu mingisuguseid otsuseid. Kui ma lõpuks Kuortanele tulin, oli hea grupp laiali läinud. Siin oli ainult kaks maadlejat. Väljundit enam polnud, pidin alustama nullist.“

200 päeva aastas välislähetustel

Kuortanel on Ahto ametis olnud 2013. aastast. Tema kinnitusel kuulub maadlus Soomes nende viie-kuue ala hulka, mida toetatakse. „Meil on olnud edukaid, aga ka raskeid aastaid, sport on juba selline,“ lausub ta.

Ahtol ja tema hoolealustel on enamasti hästi läinud. Säravaimate kordaminekuteni on jõudnud Petra Olli. 23aastane soomlanna võitis juba 2014 EMil pronksi, 2015 sai ta MMil hõbeda, 2016 EMil kulla ja tänavu taas EMil kulla.

Tubli on olnud ka eestlanna Epp Mäe. Neli aastat tagasi Ahtoga alanud koostöö vältel on ta võitnud kolm tiitlivõistluste medalit: 2015 täiskasvanute MMil pronksi, sama aasta noorsooklassi EMi hõbeda ja 2017 EMil pronksi.

“Epp teab, kuhu kuulub ja milleks suuteline on,“ räägib treener. „Tal on jäänud napilt saavutamata tulemused, mis tõstaksid ta veel kõrgemale. Epp võinuks juba eelmisel aastal maailmameistriks tulla, aga kaotus poolfinaalis oli kõva löök – pronksimatšis oli ta hoopis teine inimene.“

Kordaminekute järel on Ahto püsinud kahe jalaga maa peal. „Ma ei lähe pärast medalivõitu magama mõttega, et nüüd on kõik korras. Analüüsin rohkem enda tööd. Parandan ennast ja võtan treeningutel kasutusele uusi asju. Keskkond on hea. Käime laagrites, aga kodus on kõige parem harjutada, korraldame ka siin laagreid.“

Kuortane spordikeskusest paari kilomeetri kaugusel elaval Ahtol on üsna kindel päevakava. „Ärkan kell 7.30, söön ja tulen teistest natuke varem tööle. Avan halli uksed, seejärel arutame treeneritega, mida me päeval teeme. Täiskasvanud alustavad harjutamist kell kümme, aga noored, kes siin õpivad, juba üheksa. Kaheteistkümneni olen seotud treeningutega. Vahel jään arvutiga tööd tegema, saadan e-kirju või helistan telefoniga. Siis lähen koju, söön ja puhkan. Neljaks tulen tagasi, pool viis algab treening, mis vältab enamasti kaks tundi.“

Ahto on pidevalt rakkes, niisugune töö sobibki rohkem vallalisele inimesele. „Ühel aastal olin 200 päeva kodunt ära,“ avaldab 40aastane mees. „Kodus olles viibin enamasti tööl. Hommikul ja õhtul olen ametis, päeval vaba, aga sel ajal on kõik normaalsed inimesed tööl. Nädalavahetustest ei maksa rääkidagi. Milline naine sellega lepib, et mees nii hõivatud on? Tegutsen olümpiatsükli lõpuni, siis mõtlen isiklikule elule rohkem.“

Kuidas Ahto end laeb? „Pidudel ma ei käi,“ vastab ta. „Siin polegi kuskil käia, isegi baare pole. Kaks-kolm korda aastas sõidan Eestisse. Kui näen perekonda ja sõpru, saan nendega rääkida, on pea jälle selge. Kurnav on kogu aeg siin olla.“

Möödunud sügisel käis Ahto koos Petra ja Epuga Hispaanias, ühendades nii treeningu ja puhkuse. „Üle-eelmisel aastal olin peaaegu kolm nädalat Vietnamis, veetsin seal jõulud ja aastavahetuse. See oli mõnus puhkus, pärast olin nagu teine inimene.“

Ahto jätkab: „Kui näed õpilasi iga päev, tekib paratamatult keerulisi hetki. Aga me oleme omavahel rääkinud ja raskustest alati üle saanud. See on loomulik, et tulevad keerulised ajad, päike ei saa pidevalt paista.“

Olümpiani gaas põhjas

Kas naisi on keerulisem juhendada kui mehi? „Kõige tähtsam, et õpilased respekteerivad sind,“ räägib Ahto. „Ei saa neile liiga lähedale minna. Kui ilmnevad probleemid, annan paar päeva aega, palun midagi kirjutada, seejärel saame kokku ja vestleme. Neile ei tohi järele anda. Tuletan alati meelde, milleks me seda kõike teeme – tahame head tulemust saavutada! Epp ei tule Eestist siia, et öelda: mul oli tore nädal. Räägime ikkagi kahevõitluse alast, kus maadleja saab haiget. Tal on valus, kuid peab üles tõusma ja sundima end jätkama. Kui sportlasel on halb tuju, ta mossitab, utsitab treener tegutsema. Võitlus ei käi ainult matil, vaid ka peas. Meil on kõik trennid väga rasked. Samas on tüdrukud sellega harjunud, see on nende elurütm.“

Viimasel ajal on Eestiski sageli arutatud, kas treener tohib hoolealuste peale karjuda. „Ikka tohib – see ei ole ju halva pärast, see on motiveeriv,“ lausub Ahto. „Mina eriti ei karju. Aga kui ütlen, siis niimoodi, et õpilased mõistaksid, et see pole niisama öeldud, vaid seda tuleb võtta tõsiselt. Kui karjuksin hommikust õhtuni, ei läheks sõnum enam kohale. Sõnum peab olema lühike, konkreetne ja tulema õigel ajal – see on kõige efektiivsem.“

Tokyo olümpiamängudeni hoiab Ahto jalga jõuliselt gaasipedaalil. „Võib-olla jätkan Soomes, võib-olla tulen Eestisse,“ kiikab ta tulevikku. „Epp on siis niisuguses vanuses, et peab otsustama. Praegu on sel teemal väga vara rääkida. Mu tööleping kestab 2020. aasta lõpuni.“