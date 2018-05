Londoni Chelsea jalgpalliklubi omanik Roman Abramovitš leidis kavala viisi, kuidas ikkagi armastatud meeskonna tegemistel kätt pulsil hoida.

Briti võimud ei väljastanud Vene oligarhile aprilli lõpus enam viisat, mistõttu ei saanud Abramovitš kaasa elada Chelsea Inglismaa karikavõidule.

Esiti lootis miljonärist vutiklubi omanik, et aja möödudes briti võimud leebuvad, kuid kuid nähes, et see nii pole, võeti kasutusele plaan B.