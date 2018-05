Möödunud nädalavahetusel esinesid Eesti kümnevõistlejad Maicel Uibo ja Karel Tilga edukalt Götzise kümnevõistlusel, kus Uibo sai isiklikku rekordit märkiva 8514 punktiga teise koha ning 20aastane Tilga ületas esimest korda meeste klassis 8000 punkti piiri, saades 8101 silmaga kirja 11. koha.

"Maicel Uibost võis seda arvata, sest tema hooaja esimene võistlus oli ka suurepärane. Karel Tilga ongi minu hinnangul üks kõige andekamaid noori kümnevõistlejaid Eestis, ta üllatas loodetavasti iseennast ja spordisõpru kindlasti," vahendab ERRi spordiportaal olümpiavõitja Erki Noole Vikerraadio saates "Vikerhommik" öeldud sõnu.

"1998 aastakäigu poisid on Eestis fenomen," jätkas Nool. "Alustades Hans-Christian Hausenbergist, vennad [Martin ja Sander] Moldaud ja nende varjus ka Johannes Erm ja nüüd Tilga. Väga hea mitmevõistlejate plejaad on tulnud, aga eks see ongi spordis tähtis - üks teeb head tulemused ette ja teised tulevad järgi."