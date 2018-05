BC Kalev/Cramo ridades krooniti Eesti meistriks teiste seas ka 27-aastane Serbia-Montenegro päritolu Bojan Subotic. Basket.ee küsis mehelt pärast hooaja lõppu, mida ta arvab Eestist ja siinsest korvpalliliigast.

Subotic võttis värskelt lõppenud hooaja kokku igati positiivse noodiga: "Ma arvan, et me tegime väga hea hooaja. Mängisime head korvpalli ka VTB liigas. Meil polnud mõndades mängudes õnne ja play-offide uks jäi suletuks, kuid nägite ise, et mängisime Euroopa tippudega võrdset korvpalli."

Mehe sõnul oli väga oluline lõpetada hooaeg positiivselt. "Panime hooajale õige punkti! Õnnitlused ka Tartu meeskonnale, kes mängis finaalseerias head korvpalli."