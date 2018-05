Meeste koondis hoiab Kuldliiga A-alagrupis 9 punktiga liidrikohta, viimati saadi Rootsist kodusaalis jagu 3:1. Teine on 5 punktiga Belgia ja kolmas Slovakkia 4 punktiga. Rootsil on punktiarve avamata. Võrreldes viimase kohtumisega ei ole koosseisus libero Silver Maar, kes teeb kodumaal koolieksamit. Uue mehena sõitis Rootsi Albert Hurt.

Rootsi kohtumine on seejuures rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Crețu 100. mäng Eesti koondise eesotsas.

30. mail peavad järjekordsed kohtumised Euroopa liigades Eesti võrkpalli rahvusnaiskond- ja meeskond. Mõlema koondise vastaseks on Rootsi esindused, mängud peetakse Nyköpingus. Naiste Euroopa Hõbeliiga kohtumine algab kell 18.00 ja meeste Kuldliiga kohtumine kell 21.00.

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul ootab ta tugevat võitlust. „Oleme valmis järjekordseks raskeks mängus, usun, et Rootsi tuleb sellele kohtumisele väga motiveeritult ja meie peame olema paremini keskendunud, kui viimases matšis,“ sõnas juhendaja ja lisas, et talle pigem meeldib sama vastasega järjest mängida.

Kapten Kert Toobal kommenteeris eelseisvat kohtumist järgmiselt: „Rootsi tegutses meie vastu Rakveres hästi, me üritame siis nende kodus ka hästi mängida. Rootsi kasutas päris palju erinevaid mehi ja nüüd on Alaril (statistik Alar Rikbergil) kindlasti palju tööd vaja teha ning koosolekul on rohkem mehi vaja läbi analüüsida.“

Eesti koondise koosseis mänguks Rootsiga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Albert Hurt.

Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, seejärel toimub Final Four' i turniir, kust pääseb kaks paremat meeskonda üleminekumängudele, et võidelda ühe koha eest uue nimega Maailmaliigasse: FIVB Volleyball Nations League´i.

Ojamets ootab naiskonnalt distsiplineeritumat tegutsemist

Rahvusnaiskond mängis viimases kohtumises Rootsi vastu kahes esimeses geimis suurepärast võrkpalli, ent kaotas lõpuks maratonmatši 2:3.

Peatreener Andrei Ojamets loodab, et kordusmängus suudetakse kokkulepitud asjadest paremini kinni hoida. „Eelkõige on meil parandamisruumi distsipliinist kinni hoidmisel. Nii kaua, kui meil asjad hästi välja tulid, oli kõik korras, aga kui vastane meid surve alla pani, kadus meil kohe oma servi ohtlikkus. Ka ei suutnud me kuidagi kohaneda vahetusest sekkunud Rootsi teise sidemängija käekirjaga,“ analüüsis peatreener eelmist mängu. „Peame suutma rahulikuks jääda ja mitte niivõrd jõu, vaid mõttega tegutsema.“

Naiskonna koosseis mänguks Rootsiga: Hanna Pajula, Nette Peit, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Marje Rosenblatt, Kaisa Bahmatsev, Kristi Nõlvak, Julija Mõnnakmäe, Anu Ennok, Kristiine Miilen, Liis Kullerkann, Kertu Laak, Kristel Moor.

Rootsi juhib A-alagruppi täisedu kolme võidu ja 8 punktiga, Eestil on teisena 6 punkti. Kolmas on 1 punktiga Šveits ja Kosovol on punktiarve avamata.

Meeste mängust näeb otsepilti Kanal12 vahendusel, naiste mäng on nähtav Laola1.TV vahendusel.