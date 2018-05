Eesti 400 meetri tõkkejooksu rekordimees Rasmus Mägi teeb oma tänavuse hooaja avastardi Rooma Teemantliiga etapil.

Lisaks Mägile tuleb Itaalias stardipakkudele valitsev maailmameister Karsten Warholm, kelle jaoks on see samuti hooaja avavõistlus. Stardis olevatest meestest on kõige kõvem isiklik rekord ette näidata Rio olümpiavõitjal Kerron Clementil 47.24.

Rooma Teemantliiga etapi stardinimekiri: