Kaotanud argentiinlane oli jõudnud juba koju Barcelonasse reisida, kui sai teada, et on õnneliku kaotajana Prantsusmaa lahtiste põhiturniirile pääsenud.

"Nad olid rentinud seejärel auto, et Barcelona ümbruses ringi sõita ning valmistusid randa minekuks. Just siis sain teada, et pääsen ikkagi põhiturniirile. Mu vanaema oli sel hetkel duši all ja hüüdsin talle, et sättigu enda valmis. Läheme nüüd Pariisi," jätkas ta.

Lennuki ja rongi asemel võttis perekond 800kilomeetrise teekonna ette autoga. "Liiga palju lende jäeti ära. Kuna meil puudus ka rongivõimalus, siis osutuski auto parimaks variandiks," selgitas tennisist ning lisas: "argentiinlaste jaoks, kes ei ela Buenos Aireses, pole probleem tuhat kilomeetrit maha sõita."

Kümnetunnine sõit täispakitud autos tasus end igati ära, sest avaringis alistas Trungelliti Tomici ning teenis teise ringi pääsemise eest 79 000 eurot. Võrdluseks, Trungelliti karjääri auhinnaraha on 500 000 eurot.

Pärast avaringis saadud võitu uuriti argentiinlaselt kõige rohkem tema vanaema kohta. "Ta ei tea tennisest tegelikult väga palju. Ta ütles mulle isegi, et ei saanud aru, et mäng on läbi enne, kui kõik tema ümber plaksutama hakkasid," sõnas Trungelliti.