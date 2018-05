Eelmisel nädalal taas kord Eesti korvpallimeistriks kroonitud BC Kalev/Cramo sõlmis eile peatreener Donaldas Kairysega lepingu ka uueks hooajaks, klubi üks juhte Toomas Linamäe avas veidi ka teisi plaane.

"Kindlasti ei jätka meeskonnas Cedric Simmons ja Isaiah Briscoe," ütles Linamäe. "Simmonsiga ei taha me enam riski võtta, Briscoe hind kerkib aga ilmselt liiga kõrgele. Tema agendi väitel on juba huvi tuntud nii Euroliigas kui ka EuroCupil osalevate klubide poolt. Mees ise tahab pääseda NBAsse ja läheb sealsesse suvelaagrisse. Kardan, et me lihtsalt ei suuda läbirääkimisigi alustada - ehkki kes teab."

Ülejäänud välismängijad on Kalevi asepresidendi sõnul küsimärgiga. Kas see tähendab, et nii klubi kui ka Kairys on huvitatud nende kõigi jätkamisest? "Kõik oleneb pakkumistest ja läbirääkimistest," vastas Linamäe diplomaatiliselt.