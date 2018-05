Kaunase linn tunnustas Žalgirise korvpallimeeskonna Euroliigas kolmanda kohani tüürinud peatreener Šarunas Jasikeviciust aukodaniku tiitliga.

Linnavolikogu võttis otsuse vastu ühehäälselt. Žalgirise meeskonna eelarve on Euroliiga üks väiksemaid, kuid põhiturniiril teenis meeskond kuuenda koha ning alistas seejärel veerandfinaalis mängudega 3:1 Pireuse Olympiacose. Final Fouris jäädi esmalt küll alla Istanbuli Fenerbahcele, kuid pronksimängus seljatati Moskva CSKA.

