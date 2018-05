Laupäeval viiendat korda Meistrite liiga võitjaks kroonitud Madridi Reali jalgpallur Cristiano Ronaldo on tema kodumaa Portugali meedia teadete kohaselt siirdumas PSGsse!

Väljaande Sapo kinnitas, et 33aastase mängumeh agent Jorge Mendes lendas Pariisi sealse klubiga läbirääkimisi pidama. Hispaania klubist lahkumise märke on veelgi. Real esitles täna uue hooaja mänguvormi, kuid Ronaldota. Samuti on tema kujutis eemaldatud klubi ametliku netipoe alajaotusest "Meeskond".

Itaalia meedia teatas varem, et Ronaldo lahkub kindlasti Realist, kui klubi ei tõsta tema palka. Lionel Messi ja Neymar teenivad temast enam. Real polevat valmis palka tõstma ja soovib ta vahetada lõppenud hooajal PSGsse kuulunud Neymari vastu.

Ronaldo lõi hooaja jooksul erinevatel võistlustel peetud 42 mängus 42 väravat. Ta peaks oma tulevikust teada andma 4. juunil.