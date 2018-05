Mõelda vaid, kui tennisist Anett Kontaveit võidaks Prantsusmaa lahtised, aga ei teeniks sentigi. Ega saaks terve turniiri vältel kodustega suhelda ja peaks võistluste ajal kolm korda hotelli vahetama. Jabur, eks? Aga täpselt nii juhtus aastal 1968 ameeriklanna Nancy Richey'ga.

1968, muide, on tenniseajaloos märgiline aasta, sest just siis lubati profid esimest korda Suure Slämmi turniiridele amatööridega madistama ja algas niinimetatud Open era (eesti keeli „avatud ajastu“). Esimesed auhinnarahad jagati just tolle aasta Prantsusmaa lahtistel. Seega pidanuks Richey triumfi eest kasseerima 5000 Prantsuse franki ehk 484 eurot (inflatsiooni arvestades võrdub see tänapäeval umbes 8026 euroga), kuid ei teeninud punast krossigi.

Põhjus? Ta oli endiselt amatöör, nagu enamik tema konkurente, mistõttu ei lubanud USA tenniseliit krõbisevat vastu võtta. Selle asemel sai ta alaliidult 12,6 eurot päevaraha. Aga praegu 75aastane daam pole seetõttu kibestunud, vaid meenutab heldimusega, kuidas amatööristaatus ja turniiri ajal Pariisis toimunud rahutused aitasid ta ihaldatud karikani.