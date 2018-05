Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste avaringis üllatuspommi lõhanud, maailma 14. reketi Jack Socki alistanud Jürgen Zopp nimetas etteastet elu parimaks ja kordas mitmel korral sõna "uskumatu".

"Arvan küll, et elu parim mäng," vastas ta Õhtulehe küsimusele. "Just kogu tausta arvestades: Suure slämmi turniir, kõrge edetabelikohaga vastane, viiesetiline mäng... Uskumatu kogemus!"

Kuidas võttis Zopp vastu loositulemuse, mis tõi vastu mõne aasta taguse Wimbledoni paarismänguturniiri võitja? "Olin õnnelik, et lucky loser'ina üldse põhitabelisse pääsesin. Nii et mul polnud õigust loosi üle nuriseda. Läksin lihtsalt mängima, võidule mõtlemata. Esimest korda hakkasin võitu uskuma ehk viiendas setis seisul 3:2, mitte varem. Siis mõtlesin, et siit võib midagi tulla."