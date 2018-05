Cristiano Ronaldo sõber, ajakirjanik Nuno Gomes kirjutas väljaande AS kolumnis, et jalgpallur ei taha Madridi Realist lahkuda, kuid ta pole oma palgaga rahul. Mitu meediakanalit on viimastel päevadel teatanud, et kui ta ei saa paremat lepingut, lahkub Ronaldo kindlasti Realist. Teised tippmängijad Lionel Messi ja Neymar teenivad portugallasest rohkem. "Ma ei arva, et Cristiano lahkub, kuid teda ärritab asjaolu, et tema lepingut pole parematel tingimustel pikendatud," kirjutas Gomes. "Olen kindel, et Real ja Ronaldo siiski leiavad selles küsimuses ühise keele, sest Cristiano on maailma parim jalgpallur. Ta on selgelt alamakstud.

Ta soovib, et teda koheldaks samamoodi nagu Barcelonas Xavit, Inestat, Messit. Kõigi nende lepinguid pikendati parematel tingimustel. See muudab mängija õnnelikuks ja rahulolevaks, kui ta saab raha, mille on välja teeninud.

Ronaldo ja Florentino Perezi (Reali president - toim) suhted on jahenenud. President lubas lepingut pikendada ja palka tõsta. Kui Ronaldo palus kontrahti pikendada, vastati, et selleks pole sobiv aeg. hooaeg lõppes ja midagi ei juhtunud.