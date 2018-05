13-15. juulil sõidetaval Shell Helix Rally Estonial saab näha WRC sarja tippsõitjate ülipõnevat heitlust. Hayden Paddoni-Sebastian Marshalli (Hyundai Motorsport) ja Craig Breeni-Scott Martini (Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team) osalemisest on juba varem teatatud ja nüüd lisanduvad neile Eesti hetke parimad rallisõitjad, kolmekordsed MM-ralli võitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Gazoo Racing World Rally Team). See on ühtlasi ka esimene kord, kui Toyota Yaris WRC stardib väljaspool autoralli MM-sarja toimuval võistlusel.



Tänaku ja Järveoja lisandumine Shell Helix Rally Estonia osalejate nimekirja tähendab seda, et rallil on esindatud kolm tehasemeeskonda neljast, mis osalevad autoralli MM-sarjas. See tagab tipptasemel konkurentsi võistlusel ja on ühtlasi ka märk usaldusest ralli korradajatele. Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks on start kodusel võistlusel olulise tähtsusega mitmel põhjusel.



Ott Tänak, Toyota Gazoo Racing World Rally Team: „Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja mul on hea meel, et sel korral saame siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga. Shell Helix Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat. Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. Shell Helix Rally Estonia suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu.“



Martin Järveoja, Toyota Gazoo Racing World Rally Team: „Kodusel tippsündmusel osalemine on hea võimalus meie pöidlahoidjatele midagi tagasi anda. Loodan, et suudame pakkuda põneva ja positiivseid emotsioone täis nädalavahetuse. Shell Helix Rally Estonial osalemine on pärast Sardiinia ja Portugali teedelt tulekut hea võimalus kiireks Soome ralliks õige tunnetus sisse saada. Asjaolu, et starti on tulemas ka teised WRC tiimid annab lisaks ka reaalse võrdlusmomendi, mida tavaline rallieelne test kunagi ei võimalda. Mulle endale on kindlasti väga emotsionaalne, et saan kihutada WRC autoga omakodulinna, Elva tänavatel sõidetaval publikukatsel.“



Tommi Mäkinen, Toyota Gazoo Racing World Rally Team juht: „Eesti on tõeline rallimaa ja osalemine Shell Helix Rally Estonial on hea võimalus anda tiimi poolt midagi tagasi Otile, Martinile ja Eesti rallifännidele. Me teame, kui populaarsed on Ott ja Martin Eestis ja me soovime pakkuda publikule ja rallifännidele tõelise elamuse meie sõitjate poolt.“

Ott Tänaku ja Martin Järveoja startimise taga Shell Helix Rally Estonial Toyota Yaris WRC autoga on paljude inimeste töö ja pikaajaline panus.



Oleg Gross, suurettevõtja ja Ott Tänaku pikaajaline toetaja: „See on ideaalne võimalus kõigile näha neid sõitmas kodus, samal ajal kui nad on WRC maailmas absoluutses tipus. Selle taga on palju tööd ja suured tänud Toyota meeskonnale, olen kindel, et kõik fännid ootavad neid Eestisse võistlema. Mulle isiklikult on see hetk südantsoojendav, Ott ja väga paljud teised on selle nimel aastaid tööd teinud, et meil kõigil on võimalus neile kaasa elada. Tegu on vaieldamatult väga olulise sündmusega ja kutsun kõiki raja äärde kaasa elama ja näitama sellega üles toetust.“



Marek Maide, Toyota Baltic AS juhatuse liige: „Toyota Baltic’l on ääretult hea meel, et saime kaasa aidata võimalusele tuua Ott ja Martin võistlema Shell Helix Rally Estoniale. Shell Helix Rally Estonia on parim võimalus Eesti rallifännidele jälgida maailmatasemel võidusõitu ja Otile ning Martinile koduteedel kaasa elada. Usume, et Shell Helix Rally Estonia kogemusest võidab ka Toyota Gazoo Racing World Rally Team kes saab võimaluse katsetada erinevates seadetes Toyota Yaris WRC autot Lõuna-Eesti kruusateedel, mis on heaks üleminekuks Sardiinia mägiselt rallilt kiiretele Soome kruusateedele. Hoiame pöialt, et Ott ja Martin saaksid oma sõitu tähistada pjedestaali kõrgemal astmel ja loodame väga, et kõrgetasemeline Shell Helix Rally Estonia oma hea asukoha ja suurepärase korraldusega leiab tulevikus koha ka WRC sarja ametliku rallina.“



Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: „Selle uudise taga on palju tööd ja erinevate inimeste pingutusi ja see on meie jaoks kirss tordil. Oti ja Martini startimine on meile ülioluline ja julgen öelda, et varem välja öeldud plaani üks osa, mis tundus kohati utoopiline, on täitunud. Olen kindel, et publik ei pea pettuma, sest need tippsõitjad ja kõik teised võistlejad pakkuvad korraliku vaatemängu. Korraldaja poolt saan öelda, et selles osas, mida pakume nii sõitjatele kui publikule on iga aastaga toimunud areng. Olgu selleks siis organisatsioon, IT-lahendused, teede ehitus või meelelahutus, meie eesmärk on kõiges anda maksimum. Suurt tööd oleme just teinud teedega, et taastada traditsiooniliselt üle Lõuna-Eesti kuppelmaastiku looklevad kiiruskatsed, millel on tugevam põhi ja mis on nauditavad nii kui sõitjatele kui publikule. Viimaste osas on meie suur tähelepanu atraktiivsete vaatamiskohtade rajamisel, kus on olemas kõik alates parkimisest kuni meelelahutuseni. See kõik aitab meil saavutada lõppeesmärki, milleks on olla üks parimaid kruusarallisid maailmas. Heitlus ralli võidu nimel saab olema äge, Oti ja Martini startimisega lisandub sellele veel enam põnevust ja usun, et see toob raja äärde iga rallist vähegi teadva inimese.“



Rallipassid ja ametliku kontserdi Nyusha pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti ning rallyestonia.eerallipoes. Kuni mai lõpuni rallipassid hind 21€, alates 1 juunist 26€.



Ralli ava- ja lõputseremoonia toimub Tartus, Raekoja platsil. Tartus sõidetakse ralli üks publikukatse ja Tartu Lauluväljakul toimub ralli ametlik kontsert, mille peaesinejaks on Venemaa superstaar Nyusha, kellega jagab lava meie enda armastatud Eesti aasta naisartist Liis Lemsalu. Otepää ja Tehvandi spordikeskus on taas ralli tehniliseks keskuseks, kus asub nii hooldusala kui ralli juhtimiskeskus. Elvas sõidetakse samuti publikukatse, mis on Shell Helix Rally Estonia viimane kiiruskatse.



Shell Helix Rally Estonia 2018, mis toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl, Elvas ja Kanepi teedel on Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ning FIA European Rally Trophy etapp.