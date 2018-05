Serena Williams võitis eile esimest korda pärast oma rasedust Suure slämmi mängu. Ameeriklanna teele jäi tšehhitar Kristyna Pliškova. Triumfist rohkem tähelepanu tõmbas aga Williamsi eilne kostüüm.



Pariisis oli 25 kraadi sooja, kuid Williams oli pea üleni musta kaetud.



"Ma tundsin seda kandes end nagu sõdalane, nagu Wakanda kuninganna," sõnas Williams viidates tänavuse aasta menufilmile "Must panter". "Olen alati fantaasiamaailmas elanud, olen alati tahtnud superkangelane olla ja see on selleks minu viis."



Tegelikult olid Williamsi riietusel ka pragmaatilisemad põhjused. See aitab tal toime tulla vereklompidega, mis teda kimbutanud.

"Mul on nendega palju probleeme olnud," sõnas ta. "See on lõbus riietus, aga samas ka funktsionaalne, sest aitab mul ilma probleemideta mängida."