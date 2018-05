Madridi Reali fännid said laupäeval rõõmustada kolmanda järjestikkuse Meistrite liiga tiitli üle. Pärast mängu kallati neile aga pähe ämbritäis külma vett. Nimelt vihjasid nii Ronaldo kui ka Gareth Bale Hispaania klubist lahkumisele.



Nüüd väidab Inglise meedia, et Bale on Ronaldo peale maruvihane. Bale usub, et Ronaldo üritab oma ütlemistega lihtsalt Reali juhtkonnaga mängida ning Portugali superstaari põhieesmärgiks on hoopiski uue ja parema lepingu teenimine.



Uelslane ise olevat aga huvitatud Manchester Unitedisse siirdumisest (ja Inglismaa klubi olla tema eest valmis maksma 140 miljonit eurot). Seepärast kardab ta, et Ronaldo tegevus takistab ka tema plaane.



Eile kirjutas Portugali meedia, et Ronaldo on PSGsse siirdumas.