Rumeenia jalgpallimeistrivõistluste kohtumine Voluntari ja Chiajna Concordia oleks pidanud olema üks neist paljudest-paljudest vutimängudest, mis maailma meediast mingisugustki kõlapinda ei teeni. Üks mees arvas teisiti.



Käis mängu 76. minut, kui Voluntari väravavaht Mihai Minca otsustas, et on õige hetk kohtumise tempot alandada ja mänguaega venitada. Aga tavapäraste lükete asemel võttis ta ette üsna pika teekonna mängijate tunnelisse ning oli sealsest uksest juba sisse pugemas, kuniks lõpuks otsustas siiski jalgpalliväljakule naasta. Voluntari juhtis sel hetkel 2:1, kuid pidi lõpuks leppima 2:2 viigiga.

Liga Romena.

FC Voluntari vs. Concordia Chiajna (2018)



76 minutos de jogo. Equipa da casa em vantagem no marcador (2-1), e Mihai Mincă (guarda-redes do Voluntari) vai bater um pontapé-de-baliza, quando se apercebe que pode ganhar algum tempo com isso…pic.twitter.com/aedIKeavlZ