Anett Kontaveit (WTA 24.) alistas täna Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste teises ringis rumeenlanna Alexandra Dulgheru 7:5, 6:2.

Kui teise seti võit oli kindel, siis avasett kestis 66 minutit ning Kontaveit kõige paremat mängu ei näidanud. Ta tegi koguni 25 lihtviga ning neli topeltviga.

„Ma ei teadnud vastasest põhimõtteliselt mitte midagi,“ ütles Kontaveit Õhtulehele. „Eks oli selline ootamatu mäng, et ma läksin väljakule ja ei teadnud vastase mängust midagi, ma ei teadnud, milleks valmis olla. Selles suhtes oli alguses väga keeruline. Kuigi läksin alguses kohe ette, oli mäng väga tasavägine, oleks võinud mõlemat pidi see algus minna. Ta oli väga visa võitleja, tõi palju palle tagasi ja naljalt palju vigu ei teinud. Mängis osavalt, muutis tempot ja ajas minu rütmi sassi. Selle kõigega tuli mul harjuda. Tema mäng oligi selline, et ta ise ei löönud võib-olla palju ära, aga mängis tagasi ja vigu ei teinud. Mina pidin ründama ja kõike tegema. Kindlasti oli mingil määral ebamugav vastane. Esimese seti lõpus suutsin napilt mängu enda poole pöörata. Mentaalselt oli väga tähtis, et esimese võitsin ja teises suutsin 2:2 pealt natukene kindlamalt ja paremini mängida.“