16. mail 2014. aastal kaotas Eesti võrkpallikoondis Valgevenes Molodetšnos Valgevene vastu sõpruskohtumise 1:3 (19:25, 14:25, 25:23, 20:25). "Põhimõtteliselt saime korralikult tappa," meenutab seda mängu Eesti rahvuskoondise statistik Alar Rikberg. Ometi on see meie tänase võrkpalli jaoks tähtis päev, sest just see mäng oli Gheorghe Cretu jaoks kõige esimene Eesti koondise peatreeneri ametis, kirjutab volley.ee. Tänaseks on Gianni juhendanud meie meeste koondist 99s mängus. Nendest oleme võitnud 69. Paar tundi enne 100ndat juubelimängu rahvuskoondise tüüri juures küsisime kuidas peatreener ise sellele ajale tagasi vaatab. Volley: Gianni, kui hästi Sa oma kõige esimest mängu Eesti koondise peatreenerina mäletad?

Cretu: Mäletan seda mängu väga hästi. See oli kontrollmäng Valgevenes. Meil olid tulemas kontrollmängud Slovakkia ja Kreekaga ning vajasin ülevaadet mängijatest mängusituatsioonis. Seepärast ei teinud ma ka eriti vahetusi, olgugi et näiteks Ardo Kreek saabus mängupaika vahetult enne mängu. Koosseisu kuulusid veel Kert Toobal, Andri Aganits, Keith Pupart, Martti Juhkami, Oliver Venno ja Rait Rikberg. Mängu tulemus polnud loomulikult see, mida oleksin soovinud, aga teadsin, et see on alles pika teekonna algus ja nagu elu on näidanud oli mul selles suhtes õigus, sest oleme üheskoos kõvasti arenenud.

Volley: Kirjelda meile meeskonna arengut selle nelja aasta jooksul. Cretu: Olen näinud mängijate arengut igal hooajal. Tänaseks mängib enamus meie võtmemängijatest tugevates liigades, korralikes klubides. See aga tähendab, et nende areng mängijana toimub aastaringselt. Iga kord kui koondisehooaja alguses poisid klubide juurest saabuvad, siis ma näen kuidas nad on füüsiliselt ja mentaalselt aasta-aastalt tugevamad. Suhtumine treeningutesse ja võrkpalli on hoopis erinev sellest, mida ma nägin oma Eesti karjääri alguses. Nooremad mängijad on avatud ja kohusetundlikud, nad mõistavad vanemaid kolleege vaadates kuhu korraliku tööga võib välja jõuda. Lühidalt kokku võttes - oleme täna kõik palju professionaalsemad kui 4 aastat tagasi. Volley: Mis juhtub täna mängus Rootsiga? Cretu: Täna me võidame! Poisid teavad, et peame samamoodi jätkama nagu siiani ja tahame kindlasti jõuda Kuldliiga Final Four'i. Selleks oleme me siia tulnud ja usun, et saame oma ülesandega kenasti hakkama. Usaldan neid poisse ja tean, et nad kõik tahavad varem või hiljem mängida ka FIVB Rahvuste Liigas.