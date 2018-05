Eesti naiste võrkpallikoondis pidas täna võõral väljakul Euroopa Hõbeliiga kohtumise Rootsiga ning teenis viiegeimilises trilleris magusa 3:2 (20:25, 25:18, 21:25, 27:25, 15:6) võidu.

Kuigi meie naised jäid geimidega nii 0:1 kui ka 1:2 taha, siis näidati üles kõva võitlust ning otsustav vaatus kuulus eestlannadele. Ühtlasi maksid nad kätte laupäevase kohtumise eest, mil kodusaalis tunnistati rootslannade 3:2 paremust.

Rootsi jätkab A-alagrupi liidrina, neil on koos 9 punkti. Teisel positsioonil on Eesti 8 silmaga. Kolmas on punkti teeninud Šveits, Kosovo pole skoori avanud. Viimati nimetatud naiskondade matš algab täna kell 20.30.

Alagruppides mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis, kahe grupi peale neli paremat naiskonda pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks Euroopa Kuldliigasse. Rootsi on korraldajana juba koha finaalturniirile taganud, seega on meie alagrupis veel saadaval üks pilet.