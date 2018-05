"Eelkõige on meil parandamisruumi distsipliinist kinni hoidmisel. Nii kaua, kui meil asjad hästi välja tulid, oli kõik korras, aga kui vastane meid surve alla pani, kadus meil kohe oma servi ohtlikkus. Ka ei suutnud me kuidagi kohaneda vahetusest sekkunud Rootsi teise sidemängija käekirjaga,“ analüüsis peatreener Andei Ojamets volley.ee vahendusel eelmist mängu.

Rootsi juhib A-alagruppi täisedu kolme võidu ja 8 punktiga, Eestil on teisena 6 silma. Kolmas on 1 punktiga Šveits ja Kosovol on siiani nullil.