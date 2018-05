Citroeni rallimeeskond teatas hiljuti, et rallipaar Kris Meeke - Paul Nagle sellel hooajal WRC-sarjas enam kaasa ei tee. Ajendiks raske avarii Portugali rallil. Nüüd on brittide vastu huvi üles näidanud teised tiimid.

Mainekas portaal Autosport kirjutab, et Meeke´i näeksid enda ridades nii Toyota kui ka Hyundai.

"Praegu meil temaga kontakti olnud pole, kuid kõik oleneb turust. Pole kahtlustki, et Meeke on väga kiire ja suudab võistlusi võita. Aga elu on näidanud, et ta on ebastabiilne," rääkis Hyundai tiimiboss Alain Penasse.

Ta jätkas: "Meeke pole kindlasti piloot keda ripakile jätta. Ta meenutab Jari-Matti Latvalat, kes suudab hooajal kindlasti 1-2 rallit võita, aga pole stabiilne. Praegu on veel vara lepingust rääkida, aga hoiame tal (Meeke´il) silma peal."

Kusjuures enne 2015. aastal Citroeniga liitumist tegi Toyota Meeke´ile pakkumise. Meeskonna boss Tommi Mäkinen kinnitas, et praegugi ollakse britist üsna huvitatud. Seega pole sugugi võimatu, et avariialdis piloodist võib saada Ott Tänaku tiimikaaslane.