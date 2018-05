Egiptuse jalgpalliliit jagas täna õhtul vutifännidele rõõmusõnumit: Mohamed Salah saab 14. juunil algaval MMil mängida.

Liverpooli ründaja vigastas õlga 26. mail peetud Meistrite liiga finaalis. Trauma osutus nii tõsiseks, et Salah ei saanud mängu jätkata ning õhku kerkis küsimus, kas ta saab MMi ajaks korda. Viimased uuringud näitavad, et vastus on positiivne.

"Tema vigastuspaus pole kindlasti pikem kui kolm nädalat ning loodetavasti saab ta MMil mängida," seisab Egiptuse jalgpalliliidu teates. Salahi vaatas täna põhjalikult üle koondise arst.

بعد لقاء أبوريدة وطبيب المنتخب بصلاح في أسبانيا اليوم .. اتحاد كرة القدم يؤكد من جديد .. صلاح في كأس العالم إن شاء الله ولن يزيد غيابه عن 3 أسابيع pic.twitter.com/nWBYDI8wGq — EFA.eg (@EFA) May 30, 2018

Egitpus peab MMil esimese mängu 15. juunil. Alagrupikohtumised peetakse veel 19. ja 25. kuupäeval. Nad kuuluvad ühte gruppi Uruguai, Venemaa ja Saudi Araabiaga.

Enne MMi peavad egiptlased kontrollkohtumisi Kolumbia ja Belgiaga vastavalt 1. ja 6. juunil.