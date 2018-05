Rahvusvahelisel kestvusratsutamise võistlusel Padise Endurande Festival võistlevad teist nädalat järjest selle ala tipud. Järjekorras IV festivali stardipauk antakse neljapäeva varahommikul. Võistlust on väisamas ka Dubai kroonprints šeik Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kellel on plaan ka ise sportlasena osaleda.

Padisel toimuva võistluse jaoks on korraldaja ehitanud suurele rohuplatsile Euroopa tasemel võistlusväljaku. Homsel osalevad ratsanikud 80 km, 120 km ja 160 km distantsil kokku 9 riigist, kõige suurem arv võistlejaid on Araabia Ühendemiraatidest, kelle seas on ka mitu šeiki Dubaist.

Start antakse kell 7 hommikul. Päeva jooksul läbivad ratsanikud pauside mitu ringi ja eeldatav finiš on kell 19.