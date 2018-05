Võidu võtmest: "Olime kaitses väga korralikud. See pidas isegi siis, kui aeg-ajalt natuke ära vajusime ja nad oma väravale lähemale lasime. Ega nad väga selgeid momente ei loonud, ainsa ehitasime endale ise. Nende söötudest või läbimängimistest ei tekkinud midagi. See on kindlasti väga hea ja tähtis. Olime ka eespool võimekad üks versus üks olukordi võitma ja looma. See ongi kombinatsioon. Kaitse peab pidama, siis läheb rünnak ka järele. Täna suutsime olla palliga ohtlikumad kui vastane."

Henrik Ojamaa esimesest väravast: "Ka selle üle on väga hea meel. Tal on raskelt tulnud. Vorm on kõikunud üles-alla klubivahetuste ja otsimistega. Väga hea meel, et on saanud hoo üles. Meil on ju tegelikult konkurents ründesse väike. Iga heas hoos mängija on väga tähtis. Sander Puri on väga heaks tõestuseks. Uskusime, et ta võib sellises taskus hästi hakkama saada, aga minu arust sai ta lausa väga hästi. Oli üks aktiivsemaid mehi väljakul."