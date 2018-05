Suure töö tegi värava juures ära Henri Anier, kellega Ojamaa noorena palju koos mänginud. "Henrile läheb väga suur osa väravast, ta nägi söötu ja liikumist. Mängisime esimest korda elus koos umbes 20 aastat tagasi. Väga tore, et saime taas koos mängida," arutles Ojamaa.

Eesti jalgpallikoondis alistas täna Balti turniiri avamatšis 2:0 Leedu. Avavärava lõi Henrik Ojamaa, kellele oli see esimene tabamus rahvusesinduse eest.

Kas 27 mängu kuival olemist kuidagi kummitas? "Ei ütleks, et sellepärast kuidagi teistmoodi mängudele lähenesin. Klubi juures on teistmoodi, koondises keskendud eelkõige sellele, kuidas meeskonna eesmärke täita ja mänge võita. Sellele ei mõtle, et kangesti tahaks ise väravaid lüüa," vastas väravaautor.