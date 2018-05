Saksamaal sõidetud sarja Opel Rally Cup teine etapp lõppes dramaatiliselt, sest esikohal sõitnud Karl Martin Volver ja Marten Madissoo sõitsid rajalt välja.

Noored eestlased näitasid kogu võistluse jooksul väga head kiirust. Kahjuks sõideti eelviimasel kiiruskatsel teelt välja ja käidi autoga üle katuse, kirjutas rally.ee.

Auto sai nõnda palju kannatada, et sõitu jätkata polnud võimalik, kuid õnneks oli meestega kõik korras.

“Selline see sport on, ka ainult üks eksimus võib ära rikkuda kogu eelneva hea sõidu. Aga kõige tähtsam, et nii minu kui ka Marteniga on kõik korras” rääkis Volver pärast õnnetust. Sarja kokkuvõttes langesid eestlased liidrikohalt kolmandaks.