Inglismaa esiliigas mängiv Derby County jalgpalliklubi teatas, et meeskonna peatreeneriks saab Frank Lampard. Leping sõlmiti kolmeks aastaks.

Derby, mille ridadesse kuulus aastatel 1997-2003 Mart Poom, lõpetas tänavu esiliiga kuuendal kohal. Meistriliigasse pääsemiseks peetud play-off'i avaringis tuli tunnistada hiljem aste kõrgemale jõudnudki Fulhami paremust - tulemused 0:2 ja 1:0.

Inglismaa koondise ja Chelsea keskväljalegend, 39aastane Lampard tuli kolmel korral Inglismaa meistriks ning korra Meistrite liiga võitjaks.

Lampard has joined the club on a three-year deal. #WelcomeFrank



More details 👉 https://t.co/DJLl5iihBH pic.twitter.com/EwTBQmd8XH — Derby County (@dcfcofficial) May 31, 2018

Derby boss Mel Morris märkis klubi kodulehele: "Olen Frankist nii mängija kui ka inimesena alati lugu pidanud, eriti sellest, kuidas ta käitus nii väljakul kui ka sellest väljaspool. Ta on võitja, liider, kes teab, kuidas edu saavutada, kel on iseloomu ja karismat olemaks fantastiline peatreener."

Võib lisada, et treenerikogemust Lampardil seni pole, ta töötas pärast mullu veebruaris mängijakarjääri lõpetamist TV-kommentaatorina.