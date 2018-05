Ühisliigas mängiv Saraatovi Avtodori korvpallimeeskond jõudis põhiturniiril viimase kümnendi parima tulemuseni, edestades Himkit ja saavutades viienda koha. Enne play-off'i sõlmiti peatreener Jevgeni Pašutiniga leping ka järgmiseks hooajaks, et see nüüd, 9 päeva hiljem (!) lõpetada.

Avtodori boss Vladimir Rodionov on kuulus oma "treenerirotatsiooni" poolest. Saraatovi korvpalli aastakümneid vedanud mees haaras veel mõne aasta eest näiteks hooaja lõpus ise treeneritüüri. Nüüd kaotati pärast edukat põhiturniiri veerandfinaalis Peterburi Zenitile 0:3 ja uue lepingu sõlmimise ajal räägitu pöördus 180 kraadi võrra.

"Oleme sel hooajal näidatud tulemuse ja mängupildiga väga rahul. Jõudsime Pašutiniga üksteisemõistmiseni ja olen kindel, et asume õigel teel," rääkis Rodionov 22. mail klubi kodulehele.

Aga täna, 9 päeva hiljem: "Alustame sellest, et oleme Pašutini juhtimisel põhiturniiril näidatud tulemusega väga rahul. Lootsime, et enne play-off'i sõlmitav uus leping annab meeskonnale täiendava tõuke. Kahjuks seda ei juhtunud. Meil tekkis Jevgeniga klubi arengu seisukohalt põhimõtteliselt erinev nägemus. Avtodori tulevik on noorte päralt - nad on meil riigi parimad! Noortele tuleb anda mänguaega. Sõnades Pašutin nõustus klubi arenguteega, deklareerides kiiret korvpalli ja noorte mängitamist. Reaalsuses näeme kord-korralt aga vastupidist pilti. Leppisime enne uue lepingu sõlmimist asjad kokku, kuid play-off'i mängud näitasid, et midagi pole muutunud."