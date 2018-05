Pärnu Sadama korvpalliklubi teatas oma Facebooki küljel, et meeskonna tüüri hoiab ka järgmisel hooajal Heiko Rannula.

Pärast mängijakarjääri lõpetamist neli suve tagasi pakkus Pärnu klubi toonane juht Rannulale kohe peatreeneri tööd. Mees on tegutsenud edukalt, kahel viimasel hooajal pälviti neljas koht.



Ühtlasi lubatakse, et jaanipäevaks on lubatud, et nii mõnigi [mängija] nimi selge.