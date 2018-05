Eesti Golfi Liit kutsub koostöös kõigi Eesti golfiväljakutega pühapäeval kõiki huvilisi tasuta golfi mängima!

Päev on mõeldud just neile, kel golfiga kokkupuuteid minimaalselt või puuduvad üldse. Kõik Eesti golfiväljakud on avatud alates kella 12st. Huvilistel ei tule teha muud, kui ennast registreerida aadressil: https://www.golf.ee/uritused/

3. juunil tuleb riietuda vastavalt ilmale mugavalt ning tulla enda valitud väljakule kohale kas üksi, sõprade või kogu perega! Golf sobib igas vanuses inimesele.