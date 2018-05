Madridi Reali nüüdseks endine peatreener Zinedine Zidane kutsus ootamatult kokku pressikonverentsi, kus ta teatas, et lahkub meeskonna eesotsast.

2016. aasta alguses Rafael Benitezilt ohjad üle võtnud Zidane on olnud Reali eesotsas uskumatult edukas. Ta on juhtinud tiimi kolme järjestikuse Meistrite liiga võiduni, lisaks on kahel korral võidetud Euroopa superkarikas, kaks klubide MMi, Hispaania kõrgliiga tiitel ning kodune karikas.

Zinedine Zidane has resigned as a Real Madrid Manager 💔😭😭#ThankuForEveryThing 💔



Champions League 🏆🏆🏆

UEFA Supercup 🏆🏆

La Liga 🏆

Club World Cup 🏆🏆

Spanish Supercup 🏆 pic.twitter.com/8MdWTacYAu — H A S S A N S A R W A R (@hassansarwar07) May 31, 2018

Prantslase otsus on üsna ootamatu, sest tal oli Realiga kehtiv leping 2020. aastani.