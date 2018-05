Naljaga pooleks võib nüüd öelda, et Eesti meeste esireketil Jürgen Zoppil on Pariisis, Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel suur mänguisu. Ta pidas teise viiesetilise mängu järjest ning tuli siingi kaotusseisust võitjana välja, alistades belglase Ruben Bemelmansi 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4!

Otsustavaks sai otsustava, viienda seti keskpaik. Zopp murdis seisul 2:2 vastase pallingugeimi ja võitis kohe seejärel enda oma nulliga - 4:2. Heitlikult kulgenud kohtumises aitasid just need geimid saavutada otsustava initsiatiivi ning maailma edetabelis 136. kohal asuv eestlane hoidis edu lõpuni. Koht 32 parema hulgas on tagatud!

Mäng algas Bemelmansi dikteerimisel. Ta murdis kohe läbi Zoppi pallingugeimi ning avaldas edukalt survet enda omadel. Hiljem hoidsid mõlemad mehed selles setis oma servi. Teinegi sett möödus põhimõtteliselt samasuguse stsenaariumi kohaselt: Bemelmans lõi tugevalt ja täpselt ning jättis endast palju parema kui maailma edetabelis 110. kohal asuva mängija mulje. Mõlemad setid temale võrdse tulemusega 6:4.

Ent Suure slämmi turniiril tuleb mängu võitmiseks olla parem mitte kahes, vaid kolmes setis! Kolmanda seti alguses leidis Zopp vastumängu, pääses kohe juhtima 3:0 ja hoidis saavutatud edu lõpuni - 6:3. Neljandas setis pääses eestlane ette suisa 4:0! Ent see ei tähendanud veel setivõitu, vastane jõudis seisuni 4:5. Järgnenud geim kuulus ikkagi Zoppile.

Kolmandas ringis kohtub Zopp sakslase Maximilian Martereriga, kes oli 5:7, 7:6, 7:5, 6:4 üle 24. asetusega Kanada mängijast Denis Shapovalovist.