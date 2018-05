Et sellele küsimusele vastus leida, "palus" Õhtuleht abi kihlveokontoritelt. Nimelt võetakse vastu panuseid, kellest saab Reali järgmine peatreener ning Õhtuleht toob lugejateni viis nime, keda peetakse kõige tõenäolisemaks Madridi satsi järgmiseks peatreeneriks.

Tänavu Madridi Reali jalgpalliklubi kolmandat aastat järjest Meistrite liiga võitjaks tüürinud peatreener Zinedine Zidane teatas, et astub oma ametikohalt tagasi. Kes võiks aga saada Euroopa vutivalitseja uueks juhendajaks?

Argentiinlane alustas oma treenerikarjääri just Hispaanias, kuid enim kiitust on teeninud tema töö Inglismaal: esiteks Southamptoni, teiseks Tottenham Hotspuriga.

Pochettinot ja Reali on paari pandud varemgi, kuid täpselt nädal tagasi sõlmis ta Spursiga uue lepingu, mis kehtib 2023. aastani. Ent kui soov klubi vahetada on suur ning Real on nõus seda kompenseerima, siis mine tea, mis juhtuda võib...

Mauricio Pochettino. (DYLAN MARTINEZ)

Õhtulehe hinnang: Pochettino on Spursi projektiga seotud veel vähemalt ühe aasta. Meeskond tegi tänavu oma parima hooaja Pochettino käe all ning uut hooaega loodetakse alustada ka uuel staadionil.

Peaks Spurs aga uuel hooajal stagneeruma, oleks Pochettino lahkumine ootuspärane.

2. Arsene Wenger

Legendaarne prantslane teatas enne tänavuse vutihooaja lõppu, et taandub lõpuks Londoni Arsenali peatreeneritoolilt. Ehkki Wengeril on vanust 68 eluaastat, ei läinud ta pensionile, vaid soovib jalgpallimaailmas edasi töötada.

Varem on räägitud Wengeri ja Pariisi Saint-Germaini flirdist - PSGsse ei läheks ta juhendajaks, vaid mõnele teisele juhipositsioonile -, kuid pärast Zidane'i lahkumisotsust on teda tugevalt seostatud Realiga.

Õhtulehe hinnang: Seda, et Wenger Reali läheb, nüüd küll ei juhtu!

Arsene Wenger. (ADRIAN DENNIS)

3. Antonio Conte

Jah, paberite järgi on Conte veel Londoni Chelsea peatreener, kuid iga Inglismaa kõrgliigat jälgiv vutifänn teab, et tema päevad Siniste eesotsas on loetud.

Conte ja Reali abielu kõlab köitvalt - kui anda talle vabadus meeskonda komplekteerida, võib sellest sündida midagi imelist -, kuid itaallane on sedavõrd otsekohene ja emotsionaalne, et tugeva hierarhiaga Reali minek poleks ilmselt mõistlik otsus.

Õhtulehe hinnang: Conte Reali ei lähe.

Antonio Conte. (DAVID KLEIN)

4. Guti

Hispaanlane on Madridi Reali kasvandik ning mängis sisuliselt terve karjääri Realis. Vaid oma viimase profihooaja veetis ta käesoleva kümnendi alguses Türgis Istanbuli Besiktases.

2013. aastast alates on 41aastane Guti seotud olnud erinevate Reali noortemeeskondade treenimisega ning pärast Zidane'i lahkumist on tema üks soosikuid esindusmeeskonna peatreeneri kohale.

Õhtulehe hinnang: Kriitikud ütlevad, et Guti pole Reali juhendamiseks piisavalt kogenud. Samas kehtis see ka Zidane'i kohta, kuid kahe ja poole aastaga võidetud trofeekogu teeb need kriitikud narriks.

Guti on koos mänginud ka Cristiano Ronaldoga. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Guti võimalusi Reali peatreeneriks asuda ei hinnata küll kõige kõrgemalt, kuid Õhtulehe arvates võib just tema ihaldatud ametikoha endale saada.

5. Maurizio Sarri

59aastane itaallane liitus 2015. aasta suvel Napoliga ning pani saareklubi mängima Euroopa üht kõige nauditavamat vutti. Lisaks puhkes Sarri all õitsele belglane Dries Mertens, kellest on saanud Vana Maailma üks teravamaid ründajaid.

Ühes tänavuse hooajaga lõppes ka Sarri ametiaeg Napoliga. Osapoolte teed läksid lahku ning enim on räägitud Sarri liitumisest Londoni Chelseaga, kus ta asendaks teist itaallast Antonio Contet.