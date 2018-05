Maailma tugevaima korvpalliliiga NBA klubi Philadelphia 76ersi tegevjuhti Bryan Colangelot süüdistatakse 76ersi mängijate sõimamises. Väite teeb huvitavaks fakt, et Colangelo üritas seda teha anonüümselt ning kasutas selleks mitmeid Twitteri kontosid.

Säärase süüdistusega tuli lagedale populaarne portaal The Ringer, kes sai vastava info anonüümseks jäänud allikalt. Seni nimetu mehe või naise väitel on Colangelo kasutanud viit erinevat Twitteri kontot, et valada pahameelega üle näiteks Joel Embiid, Jahlil Okafor ja Nerlens Noel.

Colangelo on tunnistanud, et üks The Ringeri poolt välja toodud Twitteri konto on tõepoolest tema oma, kuid ta pole ühtegi säutsu teinud. Ameeriklane ütles, et ta kasutab Twitterit erinevate sündmuste jälgimiseks.

76ersi tegevjuht on enda sõnul süütu ning leiab, et keegi üritab talle käru keerata. "Ta helistas mulle, et seda lugu ümber lükata. Usun teda, kuniks tõestatakse vastupidist. Kui lugu aga tõeks osutub, on küll kuri majas," ütles Embiid.