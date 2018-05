Pärast Kris Meeke'i üllatuslikku vallandamist lootsid paljud, et Citroeni rallimeeskond suudab Sebastien Loebi tuua rohkemateks etappideks tänavusse MM-sarja. Nii siiski ei lähe.

44aastane prantslane on käimasoleval hooajal Citroeni roolis kaasa teinud nii Mehhiko kui ka Korsika etappidel, hooaja teises pooles ootab üheksakordset maailmameistrit Hispaania ralli.

Loeb on aga kindel, et ta ei soovi tänavu rohkematel rallidel osaleda ning Meeke'i lahkumine seda otsust ei muuda. "Tegelen praegu rallikrossiga, ma ei taha seda ja WRCd koos teha. Mul pole selleks motivatsiooni," ütles Loeb. "See, et Meeke enam Citroeniga ei sõida, ei muuda minu vaatevinklist midagi. Ma ei taha oma võistluskalendrisse rallisid lisada."