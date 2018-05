Liverpooli jalgpalliklubi on Inglismaa meedia teatel väga lähedal järjekordsele suurostule: tiimiga on liitumas veel Lyoni Olympique'i hingekirja kuuluv ründav poolkaitsja Nabil Fekir.

Ragnar Klavani leivaisa on 24aastast prantslast jahtinud juba kaua ning Liverpool soovib tehingu enne MMi lukku lüüa, sest peaks Fekir Venemaal hästi mängima, võib mehe hind lakke söösta. Väidetavalt maksab Inglismaa gigant Lyonile Fekiri eest ligikaudu 60 miljonit eurot.

Liverpool teatas esmaspäeval, et 1. juulist liitub nendega kaitsev poolkaitsja Fabinho. Brasiillane liitub Punastega AS Monacost. Usutavasti otsib Jürgen Klopp ka uut väravavahti, sakslase pilgud on suunatud AS Roma puurivahi Alisson Beckeri poole.