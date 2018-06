Tänasest algab Neste Ralli, FIA maailmameistrivõistluste sarja Soome etapi passide müük Eestis. Piletite ainumüügiõigus Baltimaades on Eckerö Line’l. Võistlus toimub 26.-29. juuli Jyväskyläs.



Soome rallil osalevad teiste seas ka Ott Tänak, Jari-Matii Latvala ja 2017. aasta Jyväskylä etapi võitja Esapekka Lappi, kes kõik võistlevad Tommi Mäkineni juhitavas Toyota meeskonnas.



"Eesti rallihuvilistele on Soome ralli üks lähemaid kohti, kus näha oma silmaga sõitmas maailma tippklassi sõitjaid. See on tõenäoliselt Põhjamaade suurim spordisündmus ning legendaarne oma kruusateede ja võimsate hüpete poolest. Tänavune rada pidavat olema eriti põnev,“ ütles Eckerö Line Eesti müügi- ja turundusjuht Peep Siinmaa. "Eckerö Line on Neste Ralli piletite ametlik müüja nii Eestis, Lätis kui ka Leedus."



Nelja päeva rallipass maksab 75 eurot. See hõlmab kõiki katseid ning pääsu Paviljonki võistluskeskuse ja hoolduspargi üritustele kogu ralli vältel.



Eckerö Line müüb rallipasse koos laevapiletiga. Pileteid saab broneerida nii Eckerö Line´i esinduses kui ka telefoni ja e-posti teel. "Rallile kohale jõudes peab külastajal olemas olema käepael – selle saab kätte Eckerö Line’i piletikassast Tallinna sadama A-terminalist," lisas Siinmaa.