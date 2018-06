Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel lähevad kolmandas ringis omavahel vastamisi Petra Kvitova (WTA 8.) ning Anett Kontaveit (WTA 24.). Puhtalt paberile vaadates on favoriit tšehhitar. 28aastane Kvitova on võitnud viimased 13 järjestikust kohtumist, mille sisse kuuluvad Praha ning Madridi WTA-turniiride tiitlid. Viimasest 16 matšist on ta kaotanud vaid ühe, Stuttagrdi avaringis, kuid see turniir peeti sisetingimustes kõva kattega väljakul. Tõsi, Prantsusmaa turniiri avaringis oli Kvitova hädas Veronica Cepedega (WTA 89.), kellest sai ta jagu alles otsustavas setis 7:5. Teises matšis näitas ta juba veidi kindlamat esitust, alistades Lara Arruabarrena-Vecino (WTA 91.) 6:0, 6:4.

Omavahel on Kontaveit ja Kvitova vastamisi läinud kahel korral ning mõlemal puhul on 2:1 paremus kuulunud tšehhitarile. Tõsi, eestlanna on võitnud esimesed setid. Viimati mindi vastamisi 5. mail Madridis, esmakordselt mullu augustis Cincinnatis.

Võrreldes tennisistide senist karjääri on selgelt edukam üle viie aasta eakam Kvitova. Tal on ühtekokku 24 WTA-turniiri võitu ning lisaks Suure slämmi tiitel Wimbledonist. Parimal juhul on tšehhitar kerkinud maailma edetabeli teiseks numbriks. Kontaveidil on vastu panna kõigest üks WTA-tiitel, Suurel slämmilt on tema parimad tulemused Austraalia lahtiste ja US Openi neljas ring. Eestlanna hoiab maailma edetabelis praegu oma karjääri kõrgemat, 24. positsiooni.