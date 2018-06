Tuleval nädalal jätkub autoralli MM-sari Itaalias Sardiinias. Kõrget kohta jahib Ott Tänak, kelle Portugali etapp ebaõnnestus.

"See võistlus on MM-sarja üldarvestuse suhtes võtmetähtsusega," sõnas Tänak mõned päevad enne Sardiinia rallit pressiteates. "Portugali ralli ei läinud nii nagu me soovinuks, nii et nüüd on vaja tugevad punktid ära võtta."

Üldises plaanis on eestlane võistluse eel positiivne: "Üritame võimalikult hästi valmis olla, kogu tiim näeb meeletult vaeva. Olen rahul, millises seisus meie masin on: Argentiinas oli kõik fantastiline ning Portugalis olid samuti asjad korras. Nüüd on vaja hea kiirus tulemuseks realiseerida."

Sardiinia ralli on Tänakule eriline, sest just seal teenis ta eelmisel hooajal oma karjääri esimese WRC-sarja võidu. "Loodan selgi korral hea tulemuse välja sõita," lisas saarlasest Toyota piloot.

Sardiinia ralli sõidetakse 7.-10. juunini.