Möödunud nädalal tuli teade, et FIFA on lõpetanud uurimise seoses Venemaa jalgpallikoondist puudutavate dopingukahtlustega, sest süü tõestamiseks pole piisavalt tõendeid. Nüüd teatas vilepuhuja Grigori Rodtšenkov, et MM-koondisesse kuulub vähemalt üks patune.

Ulatusliku dopingulabori üks vedajaid, kuid seejärel heade poolele pöördunud, Rodtšenkov ütles, et tundis ühe nime 34 jalgpalluri seast ära. Ta kinnitas, et vutimees kasutas keelatuid aineid, misjärel positiivne proov negatiivseks "töödeldi".

"Ühtekokku oli dopingusüsteemis 34 jalgpallurit, kelle seas oli nii noormängijaid, naisi kui ka kõrgemal tasemel tegijaid," vahendas Insidethegames Rodtšenkovi. "On väga tähtis, et uurimine edasi läheks, sest paljud süüdlased on veel avastamata."

Püsib suur tõenäosus, et paljud keelatud ainete kasutajad pääsevad karistuseta, sest puuduvad piisavad tõendid. Nõnda langes kahtlus ka Venemaa jalgpalli koondiselt, kes õige pea kodust MMi alustab.